Agoume: “Peccato per il risultato, sono a disposizione del mister. Mi hanno consigliato…”

Lucien Agoume ai microfoni di Inter TV dopo il pareggio contro il Sassuolo: “Sono contento di essere entrato oggi anche se il risultato è un po’ un peccato. Abbiamo giocato bene e dovevamo vincere per rimanere con le due squadre davanti in classifica. Cerco sempre di lavorare per essere a disposizione del mister. Spero di continuare così. Cerco di imparare da tutti i giocatori, non mi ispiro solo un giocatore. Nel mio ruolo ce ne sono stati come Brozo, Borja e Eriksen. Posso imparare da tutti per cercare di migliorare. Consigli? Mi hanno detto di stare tranquillo e di giocare senza fretta come sapevo fare. Ho provato a farlo quando sono entrato in campo”.

(Inter TV)