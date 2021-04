Agoumé, l’Inter ha un’intenzione chiara. “E in tre sono già pronti a prenderlo”

Il calciatore classe 2002 sarà girato nuovamente in prestito dopo il rinnovo con l'Inter: ecco chi è in lizza per prenderlo

L'Inter sembra avere le intenzioni chiarissime per quanto riguarda il futuro di Lucien Agoumé. Il calciatore classe 2002, in questa stagione in prestito allo Spezia, tornerà in nerazzurro a giugno, ma dovrebbe essere solo di passaggio. Spiega infatti CalcioLecce.it: "Il giocatore ha da tempo l’accordo con l’Inter, per un rinnovo fino alla stagione 2024, con opzione per il 2025, ma l’intenzione degli oramai prossimi campioni d’Italia è di cederlo nuovamente in prestito. Oltre allo Spezia che sarebbe pronta a rinnovare il prestito, c’è l’interesse dei francesi del Saint-Etienne, ma anche del Lecce che in caso di Serie A sono pronti a scommettere sui di lui".