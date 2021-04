Cecere: “Agoume penalizzato dallo Spezia. Rinnovo? Stiamo aspettando l’Inter”

Il giovane centrocampista francese di proprietà nerazzurra è scivolato indietro nelle gerarchie del tecnico spezzino

Crescenzo Cecere, intermediario per l'Italia di Lucien Agoume, ha parlato ai microfoni di tuttomercatoweb.com del talentuoso centrocampista classe 2002 di proprietà dell'Inter: "È uno dei profili più importanti d'Europa relativamente alla sua annata. In questo momento è nelle retrovie tra le scelte del mister che è bravo ma le sue ultime decisioni hanno penalizzato il ragazzo. I giovani in Italia fanno fatica a giocare. E quando ci rapportiamo all'estero notiamo che sempre meno giovani vogliono venire in Italia perché qui siamo restii a farli giocare e si danno più responsabilità ai grandi. Da qui in avanti profili come Agoumé sarà difficile vederli in Italia. Se rinnoverà con l'Inter? Stiamo parlando con l'agente e siamo in attesa dell'Inter e dei risvolti societari".