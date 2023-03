Agresti: “Brozovic, rottura definitiva con l’Inter. A fine stagione se ne andrà”

Brozovic in questa stagione è stato spesso infortunato. Si è rimesso in piedi, più o meno, per giocare il Mondiale, poi è di nuovo scomparso. Se in passato la sua assenza aveva creato un vuoto incolmabile, stavolta Inzaghi è riuscito a rimediare affidando a Calhanoglu le chiavi del gioco e sfruttando la qualità tecnica di Mkhitaryan. Forse il croato ha vissuto questa evoluzione nel centrocampo dell’Inter come una bocciatura, forse si è sentito escluso o comunque non più indispensabile. Fatto sta che si è tirato fuori dal mondo nerazzurro anche a causa di atteggiamenti non da leader, non da trascinatore, tanto meno da capitano in pectore. Ha deluso chi lo circonda innanzitutto per i comportamenti e ormai la rottura è definitiva: a fine stagione se ne andrà.