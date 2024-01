Agresti: “Derby di Roma? Per Mourinho c’è un grande problema. E su Dybala…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Stefano Agresti , giornalista, ha parlato così del derby di Coppa Italia di ieri sera: “Brutta partita, ma non mi aspettavo molto di meglio. La paura di perdere l’ha fatta da padrona e per Mourinho è un grande problema. La Lazio ha fatto di più e ha vinto con merito. La bottiglia che ha colpito Bove è una cosa molto grave e pesante…

Rigore moderno? Sì, ma il problema è che la partita è stata giocata oggi, per cui è rigore. L’argomento è surreale, non stiamo discutendo di un rigore dato 30 anni fa… Quello è un intervento da rigore, poi è ovvio che senza VAR non si sarebbe dato, ma quello è un calcio all’avversario ed è rigore, fine. Dybala? Se non avesse problemi fisici, sarebbe uno dei giocatori più forti al mondo e giocherebbe in un club più ricco della Roma”.