Agresti: “Serie A? Nessuna favorita. La Roma e Mourinho possono approfittarne”

Marco Astori

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Stefano Agresti, direttore di Calciomercato.com, ha parlato così del prossimo campionato di Serie A, a detta sua, senza alcuna favorita per la vittoria dello scudetto: “In questo momento non vedo una favorita per il campionato, per questo la Roma e Mourinho possono approfittare di questa stagione di transizione”.