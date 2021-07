Calhanoglu: “Inter, obiettivo scudetto e grandi cose in CL. Il 20 l’ho scelto perché…”

Il calciatore nerazzurro ha rilasciato un'intervista ad Inter Tv e ha parlato delle prime impressioni avute in ritiro

Sto imparando tutto. È una cosa nuova per me ma mi stanno aiutando tutti. Sto conoscendo tutti, il mister, lo staff e devo ringraziare tutti che come in un abbraccio mi hanno reso facile essere arrivato qui. Spero che quest'anno l'Inter torni a vincere lo scudetto. L'Inter è una grande squadra, un grande club, ha grandi tifosi. Lavoriamo ogni giorno e vediamo cosa succede.

-Quando non fatichi in campo cosa fai nel tempo libero?

Perché 10+10 fa 20. Ho sempre scelto il 10 in passato però non era libero ed ho scelto il 20.

Il primo, per me e per i miei compagni, è che stiamo bene fisicamente. Poi giocare per vincere lo scudetto ancora una volta. Poi fare grandi cose in CL.