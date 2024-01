Agresti: “Il derby ha allontanato Mourinho, la Roma riflette seriamente su di lui”

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Stefano Agresti, giornalista, ha parlato così del momento di Jose Mourinho e della Roma: “Perdere così un derby un segno lo lascia perché dai la sensazione di una squadra che non c’è, aldilà dei calciatori e degli infortunati. La Roma nel primo tempo aveva Dybala e Lukaku. La Roma non riesce mai ad accendere il belga perché la squadra è costruita in modo tale da non permettergli di concludere in porta. Credo ci siano delle riflessioni profonde in coso sulla posizione di Mourinho. Questa sconfitta nel derby lo ha allontanato dalla Roma, la società penso stia riflettendo seriamente sulla sua posizione".