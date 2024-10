"Thuram e Retegui sono i nuovi re del gol. Ieri ne hanno segnati tre a testa (la loro prima tripletta italiana), hanno trascinato Inter e Atalanta alla vittoria, sono volati via in testa alla classifica dei cannonieri a quota sette. La vittoria dell’Inter sul Torino serve a Inzaghi per non perdere contatto dal Napoli aspettando la Juventus, che oggi può scavalcare i nerazzurri, e il Milan, che può raggiungerli. Thuram a parte, però, la gara dell’Inter non è stata rassicurante, completa, senza macchie. L’espulsione di Maripan dopo 20 minuti ha reso tutto più facile. Sono allarmanti i passaggi a vuoto della difesa interista, che ha incassato altri due gol nonostante l’avversario avesse un uomo in meno".