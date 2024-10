"Se il colpo di testa è spesso il biglietto da visita dei veri numeri 9, quest’anno Marcus lo usa per presentarsi in nuovi abiti al popolo nerazzurro. Nell’anno della stella solo una rete su quindici era arrivata con il gioco aereo, adesso siamo già a tre sulle sette totali in sette partite. Dove lo porterà tutto questo, ancora presto per dirlo, ma l’idea di succedere a Lautaro come re dei bomber non pare il primo pensiero".