Napoli e Inter , Juve e Milan hanno ottenuto tutt’e quattro il loro successo, tutte per uno a zero, e da ieri sera occupano le prime quattro posizioni della classifica proprio in quest’ordine. Il fatto che nessuna di loro abbia convinto fino in fondo - quella che ha ottenuto il successo più significativo e convincente è stata la squadra di Inzaghi, che è passata all’Olimpico contro la Roma - evidentemente non vale così tanto: aria fritta, secondo Conte. Eppure, in prospettiva, le difficoltà incontrate dal poker di testa un significato ce l’hanno.