"Se il centralone ha comunque 37 anni con l’aggiunta di una operazione per pubalgia fatta appena quattro mesi fa, il turco non era al suo meglio già prima della partita dell’Olimpico e ha rischiato di non partire dall’inizio. Era stato, comunque, stabilito che non avrebbe concluso la gara e solo alla fine si è deciso di lanciarlo subito, anche per la contemporanea assenza lì in mezzo di Zielinski e Asllani. Oggi sia il turco che l’italiano verranno rivalutati, ma la Champions è mercoledì e i tempi sono strettissimi per portarli a Berna. Soprattutto la coperta pare corta in mezzo, dove pure Barella giocava la sua prima partita dopo un mese: per mercoledì, in ogni caso, potrebbe recuperare Zielinski, che già oggi stava meglio", aggiunge Gazzetta.