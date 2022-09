Agresti: “Inter-Roma decisiva, se Inzaghi perde rischia il posto”

Le parole del giornalista: "La Roma non sta facendo bene fino ad adesso. Inter-Roma è decisiva per entrambi"

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Stefano Agresti, giornalista, ha parlato così in vista della sfida tra Inter e Roma di sabato prossimo: "La Roma non sta facendo bene fino ad adesso. Inter-Roma è decisiva per entrambi. È una partita drammatico dal punto di vista calcistico. Se perde l’Inter Inzaghi rischia il posto".