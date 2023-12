Agresti: “Inzaghi, partita in stile Allegri. Ma è un bel segnale per lo scudetto”

Niente Copenaghen, Psv Eindhoven e Lipsia. E niente Porto, oppure Shakhtar. No, l’Inter non potrà trovare nessuna di queste avversarie negli ottavi di finale della Champions. Pescherà, al contrario, il City o il Real, oppure una tra Bayern, Arsenal e (a meno di sconvolgimenti nell’ultimo turno del girone eliminatorio) Barcellona e Atletico. Se va bene potrebbe capitarle il Borussia Dortmund, nel caso in cui non perda stasera contro il Psg, ché altrimenti i nerazzurri rischiano di incrociare anche i francesi. La squadra di Inzaghi ha pareggiato con la Real Sociedad e ha perso un’occasione che non doveva fallire; si è buttata via nel momento decisivo e ora avrà uno scontro durissimo nella competizione più importante, quella in cui nella scorsa stagione è arrivata in finale. Sia chiaro: tutti coloro che hanno vinto i gironi – da Ancelotti a Guardiola – sperano che il sorteggio non li abbini all’Inter, perché è probabilmente l’avversaria più temibile che possano trovare. Ma per i nerazzurri il rimpianto rimane ed è enorme: hanno sprecato l’occasione di affrontare un ottavo di finale da favoriti.