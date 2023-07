Agresti: “Inzaghi vuole Morata come Mourinho, ma l’Inter non lo prende”

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Stefano Agresti , giornalista, ha parlato così del mercato della Roma: "La Roma ha preso giocatori importanti, Kristensen mi sembra un buon giocatore, Llorente fa comodo. Non fanno la differenza, ma può farla Aouar e sta arrivando Renato Sanches che se sta bene è un ottimo centrocampista.

Se mettiamo insieme tutti la mediana è un reparto forte e ricco che può competere con tutti. Manca il centravanti, ma non è semplice alle cifre che si spendono in Italia. Se lo vuoi forte bisogna spendere tanto. Il mercato della Roma è importante e positivo. Morata è un’operazione anti-economica. Ha 31 anni, guadagna 6 netti a stagione senza Decreto Crescita e costa 20 milioni. Nemmeno l’Inter lo ha preso, anche se Inzaghi lo vuole come Mourinho".