Agresti: “Lukaku? Roma unica possibilità rimasta, altrimenti doveva andare…”

Intervenuto a Radio Radio, Stefano Agresti, giornalista, ha commentato così il mercato estivo della Roma: "A me non pare che ci sai tutta questa sintonia tra Pinto e Mourinho. Credo che la Roma abbia fatto un mercato molto buono e credo che l’arrivo di Lukaku sia solo grazie ai Friedkin. Era l’unica possibilità che gli era rimasta sennò doveva andare in Arabia. Mi pare che la situazione interna alla Roma non sia una situazione ideale perché c'è un continuo rimbalzo di responsabilità che non va bene"