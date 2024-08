I nerazzurri hanno finito increduli per la mancata vittoria, i rossoneri per la mancata sconfitta. Solo le emozioni, però, sono così lontane: il campo ha detto che Inter e Milan sono entrambe indietro di condizione e devono crescere. È normale che sia così, in fondo siamo alla prima giornata, ma pensavamo di trovarle in forma un po’ migliore. Del resto era il debutto anche per il Genoa e per il Torino. Quando Thuram ha segnato il secondo gol della sua splendida partita, all’85’, era difficile immaginare che il risultato potesse tornare in discussione.Inzaghi aveva messo dentro quattro dei campioni che aveva nella sua straricca panchina, incluso l’incontenibile Frattesi (ma davvero lo attende un’altra stagione da riserva?), mentre Gilardino non aveva un solo attaccante da proporre per dare sostegno a Vitinha e Messias, peraltro già spremuti: Gudmundsson era a Firenze, Retegui a Bergamo e Pinamonti in tribuna, così ha dovuto far debuttare Ekhator, classe 2006. Tutto scritto, dunque? Macché: l’Inter è andata in affanno, si è fatta chiudere e Bisseck - divenuto improvvisamente titolare nell’estate nerazzurra - ha combinato la frittata. Che poteva e doveva essere evitata, ma che è arrivata a conclusione di un incontro gestito male, con eccessiva fatica e non solo fisica.