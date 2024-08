I giorni passano e la cessione "scaccia-Inter" entro la fine del mercato si fa sempre più complicata, per la Juventus. Come riferisce Repubblica, infatti, in casa bianconera regna la paura di un possibile accordo già trovato tra Federico Chiesa e i nerazzurri per l'estate 2025, quando il calciatore sarà libero da ogni vincolo contrattuale con la Juve.