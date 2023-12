Le parole del giornalista: "Però parliamo di questo e non del fatto che la Roma di Lukaku e Dybala arrivi dietro allo Slavia Praga nel girone"

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Stefano Agresti, giornalista, ha parlato così delle dichiarazioni di Jose Mourinho in conferenza: "Non è la prima volta che Mourinho ha reazioni del genere. Però parliamo di questo e non del fatto che la Roma di Lukaku e Dybala arrivi dietro allo Slavia Praga nel girone. La Roma probabilmente giocherà i playoff e rischierà di andare fuori".