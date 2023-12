Agresti: “Roma? A Bologna senza Dybala e Lukaku è dura, non deve perdere”

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Stefano Agresti, giornalista, ha parlato così del momento della Roma di Jose Mourinho: "Il secondo posto alla Roma non è una buona notizia perché ha una rosa che non si può permettere di fare due partite in più, visto che ha diversi giocatori con problemi fisici. A Bologna senza Dybala e Lukaku è dura, la squadra d Motta è una di quelle che gioca meglio nel nostro campionato. E' fondamentale non perdere".