Agresti: “Roma, brutta figura. Mourinho non ha dato la mentalità giusta”

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Stefano Agresti, giornalista, ha commentato così la sconfitta di ieri della Roma: “La Roma ieri ha fatto una brutta figura. Però penso che anche Mourinho non sia riuscito a mettere nella testa dei giocatori la mentalità giusta per affrontare la partita. Il derby sarà una partita difficile da interpretare. Potrebbe essere sbloccata dalla giocata di un singolo per poi cambiare la faccia della gara. La Lazio ci arriva meglio di testa e più riposata".