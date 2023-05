Agresti: “Roma? Inter complicata, sfrutterà gli ottimi rincalzi che ha”

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Stefano Agresti, giornalista, ha parlato così in vista di Roma-Inter di questa sera: "Per la Roma quella di oggi è una partita molto complicata. I giallorossi sono ai minimi termini, la panchina dell'Inter ha giocatori di livello internazionale, in quella della Roma tutti ragazzi o titolari fuori forma. L'Inter si giocherà la gara nell'ultima mezz'ora, sfruttando gli ottimi rincalzi che ha".