Agresti: “Roma? Mourinho è la grande delusione della stagione perché…”

Le parole del giornalista: "I giallorossi hanno perso 9 partite su 20. L’allenatore è la grande delusione della stagione"

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Stefano Agresti, giornalista, ha parlato così della debacle di ieri della Roma di José Mourinho contro la Juventus: "Nel 3-1 c’era molto merito della Roma. Stava giocando una partita eccellente e l’ha buttata in un modo clamoroso. I giallorossi hanno perso 9 partite su 20. L’allenatore è la grande delusione della stagione, non credo serva Oliveira per dare la mentalità per mantenere un 3-1. Mourinho deve dare qualcosa in più".