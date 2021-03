Agroppi: “L’Italia ha qualità: Mancini ha giocatori fenomenali come Barella”

L'ex calciatore del Torino e della Nazionale Italiana, Aldo Agroppi, ha parlato ai microfoni di TMW Radio dell'Italia di Mancini e di Barella

Aldo Agroppi, ex calciatore della Nazionale, ha parlato ai microfoni di TMW Radio della sfida tra l'Italia e la Bulgaria, valida per il secondo turno delle qualificazioni ai Mondiali in programma in Qatar nel 2022: