Bulgaria-Italia, le formazioni ufficiali: Sensi e Barella titolari, out Bastoni

Le formazioni ufficiali della sfida tra l'Italia di Roberto Mancini e la Bulgaria, valida per le qualificazioni ai Mondiali in Qatar nel 2022

Dopo il successo per 2-0 sull'Irlanda del Nord allo Stadio 'Tardini' di Parma, l'Italia di Roberto Mancini sfida la Bulgaria nella seconda giornata del Gruppo C delle qualificazioni ai Mondiali in programma in Qatar nel 2022.