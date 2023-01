Aguero contro Ibrahimovic: “Il meno indicato a parlare. A Barcellona hai litigato…”

Sergio Agüero non ci sta e risponde a Zlatan Ibrahimovic. A Parigi, il giocatore svedese ha rilasciato alcune dichiarazioni contro alcuni giocatori della nazionale argentina per il Mondiale: "Si sono comportati male, non puoi rispettarli…”. A distanza di qualche giorno è arrivata la piccata risposta del Kun: "Strano, perchè sei un giocatore abbastanza combattivo. Bravissimo, questo è indiscutibile, ma che combatte. Hai litigato con Guardiola, motivo per cui ti ha venduto al Barcellona. Quindi prima guarda come ti sei comportato tu in carriera".