Inter-Udinese, compagna Lautaro allo stadio con la figlia: “Domeniche così sempre”

Agustina in settimana aveva accompagnato il compagno a firmare il contratto rinnovato con i nerazzurri e oggi era al Meazza

Domenica di vittoria nerazzurra a San Siro. Il compagno in panchina e poi in campo e lei con la figlia in tribuna. Agustina Gandolfo, compagna di Lautaro Martinez, era in uno dei box dedicati alle famiglie dei calciatori, sugli spalti di San Siro. Con lei la piccola di casa, Nina.