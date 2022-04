Aia, fiducia massima in Sozza e in Rocchi. il perchè della designazione per Inter-Roma

Ha fatto molto discutere la scelta di affidare al fischietto milanese la direzione del big match di domani

Non si placano le polemiche legate alla designazione di Simone Sozza, arbitro della sezione di Seregno e nato a Milano, per il big match di domani sera tra Inter e Roma. Una scelta che non preoccupa minimamente l'Aia, l'Associazione Italiana Arbitri, che ha piena fiducia nelle sue capacit. Così scrive Il Messaggero: "Dall'Aia non arrivano spiegazioni ufficiali alle scelte del suo uomo di punta, Gianluca Rocchi, che ha deciso di mandare Simone Sozza, nato a Milano e residente a Seregno, in provincia di Monza, ad arbitrare, domani pomeriggio, Inter-Roma (con al var Irrati, uno dei più esperti). «La fiducia è massima, sia nel designatore che nel ragazzo», dicono all'Aia, sicuri come sono che la scelta operata alla fine si rivelerà quella giusta".