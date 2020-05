Vicepres. AIC: “Serie A, in caso di positività di un calciatore stop a tutta la squadra”

Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss, Umberto Calcagno, vicepresidente AIC, ha fatto il punto della situazione, riportando anche quella che è la volontà dei giocatori. Ecco le sue parole:

“Nella stesura degli ultimi protocolli non ci hanno coinvolti, ma molte osservazioni da noi rivolte poi alla fine sono stati accolte. C’è unità d’intenti. Ritiri? Questa è una criticità che speriamo di risolvere. Ovvio che in caso di positività di un calciatore durante le competizioni, con il ritiro, la squadra coinvolta non potrebbe continuare a partecipare al torneo. I calciatori vogliono giocare, bisognerebbe evitare però le strumentalizzazioni. Vogliamo tornare alla normalità. Però non a tutti i costi. Poi ognuno ha la sua personale percezione del pericolo, noi invece abbiamo la responsabilità delle decisioni“.

(Fonte: Radio Kiss Kiss)