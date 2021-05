Serie A, questione stipendi. All’AIC si chiederà di rinunciare a due mensilità. Ma…

La Lega porterà in consiglio federale la richiesta di slittamenti nelle verifiche per i pagamenti ai calciatori

Si tratta del taglio diretto di due mensilità ai calciatori. Ma stando alle indiscrezioni, scrive il Corriere dello Sport, è difficile che venga accettata come proposta. In passato il sindacato dei calciatori si era espresso sull'argomento e si era parlato di accordi collettivi complicati sulla questione. E i club avevano proceduto con le trattative per la dilazione degli stipendi. Il presidente dell'AIC in passato sulla questione ha spiegato che metà dei club di Serie A riesce a pagare puntualmente i suoi calciatori.