Ajax, Onana: “Piangerò quando andrò via. Solo a pensarci fa male. Qui sono…”

Ai microfoni della tv ufficiale dell'Ajax, il prossimo portiere dell'Inter parla della sua imminente partenza

Non è più un segreto che André Onana sarà il prossimo portiere dell'Inter. Il camerunese ha già svolto le visite mediche a Milano e si appresta a lasciare l'Ajax. "Quando lascerò questa città, piangerò. Sono sicuro. Solo a pensarci ora, fa male. Non è facile lasciare il luogo in cui sei cresciuto come persona", afferma il portiere ai microfoni di Ajax Tv. "Questo club è stato fantastico per me".