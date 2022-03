Tuttosport: “Onana? Handanovic resta all’Inter da protagonista e non riserva”

Il capitano nerazzurro, nonostante l’ormai certo approdo di Onana a Milano, dovrebbe proseguire la propria carriera all’Inter

Potrebbero essere decisive le prossime settimane per quanto riguarda il futuro di Samir Handanovic. L'idea è infatti quella di portare avanti i discorsi per il rinnovo di contratto che legherebbe lo sloveno un altro anno all'Inter. Spiega in merito Tuttosport: "Il capitano nerazzurro, nonostante l’ormai certo approdo di Onana a Milano, dovrebbe proseguire la propria carriera all’Inter. Da protagonista e non come riserva. Lo sloveno infatti, almeno ai nastri di partenza, sarà il numero uno e farà da chioccia all’estremo difensore ora all’Ajax, col nigeriano che dovrà guadagnarsi sul campo la titolarità".