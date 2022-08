TS – Non solo l’età: ecco perchè l’Inter preferisce Akanji e Chalobah ad Acerbi

Il casting dell'Inter per il ruolo di difensore centrale si è ridotto a 3 nomi: Acerbi, Akanji e Chalobah, in rigoroso ordine alfabetico. Il più vicino è il giocatore della Lazio, ma i preferiti della dirigenza sono gli altri. Tuttosport spiega il perchè: "L'Inter sta prendendo tempo perché vuole capire se esistono possibilità di arrivare ad Akanji o Chalobah, profili più giovani di Acerbi - lo svizzero ha 27 anni, l'inglese 23 - e considerati più complementari ai difensori in organico: Acerbi infatti è mancino e potrebbe giocare da vice De Vrij o sostituire Bastoni, ma nel ruolo di braccetto sinistro Inzaghi può contare anche su Dimarco. Manca invece un vero vice Skriniar: è vero che ci sono D'Ambrosio e Darmian, ma non sono reali difensori centrali e l'Inter vorrebbe uno specialista in grado di giostrare sul centro-destra nel caso in cui Skriniar venisse spostato a volte al centro al posto di De Vrij, come già successo la scorsa stagione".