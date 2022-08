In Uk – Akanji, quasi fatta col City: le cifre dell’affare, Dortmund felice

Manuel Akanji ha partecipato alla preparazione e al ritiro in casa Dortmund da separato in casa. Dopo il rifiuto da parte del difensore di prolungare il contratto con il club tedesco, l'allenatore ha smesso di contare su di lui e lo ha escluso dal progetto. Fino a poche settimane fa si è parlato di un interessamento dell'Inter per il giocatore svizzero.