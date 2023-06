Ag. Akinsanmiro: “Ha tante richieste, ma rimarrà all’Inter. Si ispira a Barella e Mkhitaryan”

Intervenuto ai microfoni di Sport Italia, Crescenzo Cecere, agente di Ebenezer Akinsanmiro, ha parlato del futuro del giovane talento dell'Inter. "Siamo tutti soddisfatti. Il ragazzo ha vissuto dei momenti fantastici. Il tesseramento è arrivato il 14 febbraio: in pochi mesi è già stato integrato con la prima squadra per allenamenti e partite, una esperienza per lui soddisfacente ed importante".