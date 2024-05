In Portogallo – Al Hilal pronto a pagare clausola di Rafa Leao

Quest'estate è probabile che ci sia "un trasferimento bomba". Scrive così, sia nell'edizione in edicola che su quella online, il giornale sportivo portoghese 'O Jogo', secondo cui l'Al Hilal, club dominatore del campionato saudita. Il club parteciperà al Mondiale per club a 32 squadre, vuole vincere il torneo organizzato dalla Fifa e per questo ha deciso, dopo gli acquisti di Milinkovic Savic, Koulibaly, Ruben Neves, Neymar e altri, di rinforzarsi ulteriormente.

Così, su indicazione specifica del tecnico Jorge Jesùs, il nuovo obiettivo è stato individuato in Rafa Leao, e l'Al Hilal sarebbe pronto a pagare al Milan i 175 milioni di euro della clausola rescissoria del contratto del portoghese con la società rossonera, valido fino al 2028. A questo proposito, 'O Jogo' scrive anche che Antonio Leao, padre del calciatore, in questo fine settimana dovrebbe essere in Arabia Saudita per discutere del possibile futuro del figlio, all'agente del quale, Jorge Mendes, sarebbero arrivate proposte, non così ricche, anche da Barcellona e Real Madrid.