Al Khelaifi: “Superlega guidata dall’interesse personale. Il PSG continuerà…”

Le parole del presidente del club francese: "Il Paris Saint-Germain e' fermamente convinto che il calcio sia un gioco per tutti. Sono stato coerente su questo fin dall'inizio"

Riteniamo che qualsiasi proposta senza il supporto della UEFA non risolva i problemi che attualmente la comunita' calcistica deve affrontare, ma e' invece guidata dall'interesse personale". Cosi' il presidente del Paris Saint-Germain, Nasser Ghanim Al-Khelaifi , in una nota sulla Superlega.

''Il Paris Saint-Germain e' fermamente convinto che il calcio sia un gioco per tutti. Sono stato coerente su questo fin dall'inizio. Come squadra di calcio, siamo una famiglia e una comunita', il cui tessuto sono i nostri fan, credo che non dovremmo dimenticarlo - prosegue il numero uno del club francese -.