Hoeness accusa, Alaba contrattacca: “Scritte e dette cose false. E mi ha ferito che…”

Dopo l’attacco di Hoeness all’agente – definito piranha -, arriva la risposta di David Alaba che spiega, alla BILD, il motivo del mancato rinnovo con il Bayern Monaco:

“Voglio chiarire pubblicamente la situazione legata al mio contratto. Alcune dichiarazioni e news mi hanno sorpreso e ferito. Molte cose che sono state scritte e dette non sono giuste e nemmeno vere. Vorrei non essere coinvolto in discussioni pubbliche fino a quando tutti i dettagli saranno resi noti. Finora non ho mai parlato di questo argomento perché ero concentrato sugli obiettivi con il Bayern. Ed è stata una cosa giusta visto che alla fine abbiamo vinto il Triplete. Era l’unica cosa che contava nelle scorse settimane. Il fatto che essere stato in grado di aiutare a raggiungere questo traguardo storico mi rende d’orgoglio ogni giorno. Questo club non è come gli altri per me e la mia famiglia. Ho indossato questa maglia rossa per 12 anni e l’ho sempre fatto con dedizione, orgoglio e passione e lo farò ancora. Stare bene in questo fantastico club vale più di tutto ed è veramente importante per me”.