Secondo quanto riportato da Marca sulla prima pagina di martedì 19 gennaio 2021, il Real Madrid ha trovato l’accordo per David Alaba. L’esterno austriaco è in scadenza di contratto con il Bayern Monaco. “Il giocatore ha già passato le visite mediche e arriverà a luglio a parametro zero. Percepirà 11 mln di euro all’anno. È da considerare un affare strategico perché può giocare da centrale, laterale mancino e a centrocampo”.