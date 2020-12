Rummenigge su Alaba: “Il Bayern ha fatto tutto il possibile, proposta rifiutata. Da gennaio…”

Ci ha provato in tutti i modi, Karl-Heinz Rummenigge, a trattenere David Alaba. Il Bayern Monaco aveva preparato una proposta per il prolungamento del contratto, che il giocatore ha deciso di non accettare: “Il nostro obiettivo è sempre stato quello di prolungare il contratto. Abbiamo fissato una deadline. Ma la proposta del club non è stata accettata e il nostro presidente ha dichiarato che eravamo fuori dalla trattativa. Se David si fosse presentato avrebbe voluto avere una conversazione con lui. Penso che la proposta che il Bayern gli ha fatto fosse estremamente onorevole. Abbiamo fatto molti passi per venire incontro a suo padre e al suo agente. Il Bayern ha messo sul piatto tutto ciò che era in suo potere”.