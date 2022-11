Albania-Italia, pagelle TS: Bastoni da 5.5. Dimarco, inizio svagato poi…

Una buona prestazione per l'Italia di Roberto Mancini, che in amichevole ha battuto per 3-1 l'Albania: i voti agli interisti

Una buona prestazione per l'Italia di Roberto Mancini, che in amichevole ha battuto per 3-1 l'Albania. Questo il voto di Tuttosport alla prestazione di Alessandro Bastoni: "5.5. Avvio non molto rassicurante con alcune imprecisioni". Così invece il quotidiano su Federico Dimarco: "6. Inizia un poco svagato e “fenomeneggiante”, prova ne sia che innesca un contropiede avversario con un improbabile colpo di tacco nella propria tre quarti. Per fortuna si scuote in fretta e torna arrembante".