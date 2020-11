Demetrio Albertini, ex calciatore del Milan e della Nazionale e oggi presidente del Settore Tecnico Figc, ha presentato il suo nuovo libro ‘Ti racconto i campioni del Milan‘ alla Gazzetta dello Sport.

L’ex centrocampista ha parlato anche di Juventus e Inter dopo un inizio di stagione non esaltante: “Potenziale enorme, ma entrambe in difficoltà. E siccome vince chi sa gestire i momenti difficili, questa per loro può già essere una fase cruciale“.