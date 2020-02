Albertini: “Inter-Milan sarà una partita bellissima. Conte non vuole sbagliare. I giocatori…”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Demetrio Albertini ha parlato del derby. Questo il commento dell’ex giocatore: “Sarà una partita bellissima questa sera, l’Inter può raggiungere la Juventus e quindi ci aspettiamo di vedere un grande derby. Conte non vuole far sbagliare questa partita, i giocatori dell’Inter sono i primi a sapere quanto vale la partita. Pioli deve assolutamente alzare l’attenzione affinché i giocatori possano dare il massimo. Se l’Inter può vincere lo scudetto? So quanta fatica ci vuole per vincere uno scudetto, non bisogna sbagliare e l’Inter in questo momento sta meritando la classifica. Secondo me sarà una sfida a tre, non toglierei la Lazio“.

(Sky Sport)