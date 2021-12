Albertini: “Scudetto? Inter da battere ma non vedo una favorita assoluta”

Le parole dell'ex calciatore: "L'Inter è campione d'Italia ed è la squadra da battere. Ma non vedo una favorita assoluta per la vittoria finale"

Intervenuto ai microfoni de Il Mattino, Demetrio Albertini, ex calciatore, ha parlato così in vista di Milan-Napoli di domenica sera, che a detta sua sono ancora in corsa per lo scudetto: «Assolutamente sì e penso che la gara di domenica sarà importantissima per la lotta scudetto».