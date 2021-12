Inter, progetto Suning va avanti: “Ma spunta un messaggio prudenziale di agosto di Zhang”

Suning osserva a distanza la propria creatura rinata dalle ceneri: l’Inter è viva e il progetto cinese va avanti

Steven Zhang non ha ancora potuto ammirare l'Inter di Simone Inzaghi a San Siro, ma lo fa da Nanchino, quartier generale dell'azienda cinese. Il presidente nerazzurro e Suning non hanno intenzione di mollare il club a breve e, come scrive La Gazzetta dello Sport, prevede ancora un progetto di crescita nel caso di conquista della seconda stella: "Questa stella sarebbe così brillante da vedersi fino in Cina. Fino a Nanchino, dove Suning osserva a distanza la propria creatura rinata dalle ceneri: l’Inter è viva e il progetto cinese va avanti. Si sarà pure rimodulato perché il panorama economico-finanziario si è trasformato, ma l’obiettivo è uguale a ieri: la vetta.