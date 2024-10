Albertosi: “Milan? Fonseca non sa che fare. Inutile si lamenti con i giornalisti”

Ricky Albertosi, storico portiere del Milan, non usa vie di mezzo per descrivere quanto accaduto ai rossoneri nella deludente notte di Firenze. Questo il suo pensiero ai microfoni di TuttoSport di oggi: «A Firenze si è visto chiaramente come la squadra non segua l’allenatore. L’episodio dei due rigori calciati da elementi diversi da quelli indicati da Fonseca la dice lunga sulla mancanza di controllo del tecnico sui calciatori. Inutile che l’allenatore se ne lamenti a fine partita coi giornalisti: doveva farlo direttamente coi suoi giocatori all’intervallo. Quanto successo domenica è stato incredibile».