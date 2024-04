«Sarebbe una delusione incredibile. Se i milanisti vedessero domani gli interisti esultare per aver conquistato il Tricolore, dopo essere stati eliminati in settimana dall’Europa League, si tratterebbe di una batosta non indifferente».

I calciatori presumibilmente scenderanno in campo con la voglia di far vedere al mondo di essere da Milan.

«Questo è sicuro. Daranno non il 100%, ma il 200%, per battere i futuri campioni d’Italia. Vorranno così riscattare anche la delusione per l’eliminazione dall’Europa League per mano della Roma. Credo che giocheranno anche un po’ per Pioli, che ha sempre fatto bene in rossonero, ma che ora purtroppo sembra non venga riconfermato in panchina per la prossima stagione».

Chi teme dell’Inter?

«Sono tutti imprevedibili, segnano gli attaccanti, così come i centrocampisti. Lautaro è una sicurezza: se l'argentino ha due occasioni, almeno una la trasforma in rete. Mi piace poi anche Barella, come apprezzo Dimarco. Sono tanti i calciatori nerazzurri che possono far gol in qualsiasi momento».

Come potrebbe finire secondo lei il derby?

«Direi con un 2-2. Sarebbe un risultato che in fin dei conti potrebbe andare bene a tutte e due le squadre».

