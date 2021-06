Alciato: “Conte? Starei attento ad un club. Quando non ha più parlato…”

Le parole del giornalista: "Il suo silenzio era come il suo migliore dei suoi discorsi: se non parla, significa che va via, l'aveva già fatto"

Marco Astori

Intervenuto ai microfoni di Tutti Convocati, Alessandro Alciato, giornalista, ha parlato così del futuro di Antonio Conte dopo la scelta del Real Madrid di puntare su Carlo Ancelotti: "Su Conte starei molto attento alla Premier, al Tottenham ad esempio, perché qualcosa deve succedere da quelle parti. Conte una panchina la troverà. Lui è stato subito chiaro, quando ha smesso di parlare, chi lo conosceva un po' aveva capito che sarebbe andato via e che il ridimensionamento non gli sarebbe andato bene. L'Inter con lui è cresciuta con lui, è un dato di fatto. Non posso immaginarmelo senza squadra. Il suo silenzio era come il suo migliore dei suoi discorsi: se non parla, significa che va via, l'aveva già fatto.