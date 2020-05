Alessio: “Conte all’Inter? Non sono sorpreso. Ha già fatto tanto e i tifosi…”

Angelo Alessio, ex vice di Antonio Conte sulle panchine di Siena, Juventus, Italia e Chelsea, ha parlato ai microfoni di CalcioToday.it dell’allenatore dell’Inter e del passaggio in nerazzurro: “Antonio ha sempre dichiarato di essere un professionista, quindi non sono sorpreso. Ricordo che da leccese ha allenato il Bari. Bisogna rispettare la sua scelta, anche se tanti tifosi della Juventus sono delusi. È un vincente e farà di tutto per riportare questa squadra in alto. Lui è un valore aggiunto di questo club e farà di tutto per dare fastidio alla Juventus e alle altre rivali. Credo che abbia già fatto tanto quest’anno e l’affetto del pubblico nerazzurro lo ha riconosciuto“.

Alessio ha spiegato il motivo del mancato arrivo all’Inter con Conte: “In realtà dopo l’esperienza al Chelsea avevo deciso di staccarmi. Ho avuto questa esperienza in Scozia (al Kilmarnock, ndr), sono stato esonerato da quinto in classifica“.