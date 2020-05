VIDEO / Amoruso: “Lautaro ha già deciso: andrà al Barcellona. Conte ha stravolto l’Inter”

Nicola Amoruso, ex attaccante della Juventus, ha parlato a La Gazzetta dello Sport del futuro di Lautaro Martinez e del suo ex compagno di squadra e ora tecnico dell’Inter Antonio Conte: “Ha stravolto la mentalità e i programmi dell’Inter, portandola subito ad alti livelli. Antonio è sempre stato molto determinato e competitivo e riesce a trasmetterlo a tutti i suoi giocatori e al suo staff”.

Su Lautaro: “È una questione di scelta del giocatore: se Lautaro ha deciso di andare a giocare con Messi… Si tratta di una di quelle scelte che ti cambiano la vita. Anche se l’Inter sta costruendo bene, ma ci vogliono ancora alcuni anni prima di arrivare ai vertici. Credo che sia lui a voler andare via e abbia già deciso di andare. In ballo c’è la carriera di un giocatore: andrebbe in una squadra che lotta per vincere sempre, dominando, nella quale gioca il migliore del mondo, magari con il doppio dell’ingaggio. Certamente si tratta di una scelta dolorosa per lui, visto che in all’Inter si è trovato benissimo e ha fatto grandi cose. Sono convinto che il club nerazzurro lo sostituirebbe con un giocatore forte”.